Roma, Vittorio Cecchi Gori in rianimazione al Gemelli

Vittorio Cecchi Gori, produttore televisivo ed ex presidente della Fiorentina, è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, in condizioni gravi, in sala rianimazione, a causa di un problema cerebrovascolare. Lo ha reso noto l'Agenzia Ansa, secondo la quale le sue condizioni sarebbero serie ma stabili.

Il 75enne produttore cinematografico, è arrivato al Gemelli per una ischemia cerebrale, a causa della quale sarebbero sopraggiunte alcune difficoltà cardiache.

I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori insieme alla madre Rita Rusic, produttrice ed ex moglie di Vittorio, arriveranno (da Miami) nella Capitale domani mattina. L'uffico stampa della famiglia rende noto all'Ansa la richiesta dei figli del massimo riserbo per la privacy per le condizioni di salute del padre.