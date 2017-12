Latina, 18enne arrestato per rapina a giovane donna

Nella serata del 28 dicembre 2017, a Latina, I Carabinieri del Norm della locale Compagnia, nel corso di servizi di Controllo del terrritorio nelle aree a maggior indice di criminalità e degrado hanno tratto in arresto in flagranza di reato E.M.R.M., 18enne, cittadino egiziano, il quale poco prima in via Emanuele Filiberto, avvicinatosi ad una giovane intenta ad utiizzare il proprio cellulare, tentava di strappargielo. L'immediata resistenza da parte della donna, che riceveva anche un colpo al volto, costringeva il giovane a desistere dandosi a precipitosa fuga.

Le immediate ricerche dei militari, immediatamente giunti sul posto, consentivano di rintracciare e bloccare il rapinatore poco distante dal luogo dell'evento. La donna, sottoposta a visita presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria Goretti, otteneva una prognosi di 10 giorni. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell'A.G.