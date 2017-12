Roma. Capodanno, eventi, strade chiuse e bus deviati

Domenica sera al Circo Massimo è in programma la festa per salutare il nuovo anno. Già dalle 19 scatteranno le chiusure al traffico su via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Fino a cessate esigenze saranno deviate le linee di bus.

Domenica 31 dicembre, dalle 14, si svolgerà la gara podistica "We Run Rome", con percorso lungo via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, via Due Macelli, piazza di Spagna via del Babuino, viale Gabriele d'Annunzio, villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, via del Tritone, via del Troforo, via Milano, via Nazionale, via dei Serpenti, via Cavour, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, viale delle Terme di Caracalla. Deviate le linee di bus lungo il percorso. Spostato in piazza di Monte Savello il capolinea di 44, 715, 716 e 780.

Nella giornata del 1° gennaio dalle 7 del mattino è in programma la Festa di Roma con eventi nell'area del Centro storico. Dalle 7 alle 24 il divieto di transito scatterà lungo: piazza dell'Emporio, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere de'Cenci, ponte Palatino, via di Santa Maria in Cosmedin, via Petroselli, via del Foro Olitorio, via del Teatro Marcello, via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via della Greca, via del Circo Massimo (da piazza Ugo La Malfa a via della Greca). I capolinea delle linee 44F, 63, 715 e 716 saranno sospesi. Deviate le linee di bus nell'intera zona.

