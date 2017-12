Roma, L'Albero dei desideri alla Stazione Termini

Come ci ha abituato in questi ultimi anni, anche quest'anno l'Albero dei Desideri ha fatto la sua comparsa nella Stazione Termini di Roma, installato l'8 dicembe rimarrà fino al termine delle festività natalizie. Centinaia di foglietti hanno ricoperto la superficie dell'abete, e con il passare dei giorni è più difficoltoso trovare spazio per lasciare letterine, auguri, sogni e desideri scritti, saluti da turisti di passaggio.

Nel via vai del fiume di persone che dalla mattina alla sera attraversano la Stazione, tra chi arriva e chi parte e chi attende la partenza o è solo di passaggio, qualcuno è richiamato dal sentimento che suscita la vista dell'Albero dei Sogni e si ferma al suo cospetto. E' forte la curiosità di sapere cosa vi è scritto nei foglietti lasciati dai viaggiatori e intensa è anche la voglia di scrivere qualcosa di nostro che potrà essere letto da molte persone.

Tanti i messaggi lasciati dai bambini per Babbo Natale, e i messaggi dei viaggiatori di passaggio nella Capitale, e quelli divertenti diretti ai nostri politici e gli immancabili messaggi d'amore. Ecco quelli più simpatici che abbiamo scelto per voi lettori del Qdl.