WhatsApp in panne in mezza Europa, momentaneamente fuori uso

Milioni di persone nel panico questa sera: gli utenti di Whatsapp in questi minuti stanno avendo difficoltà ad accedere alla famosa applicazione di messaggistica istantanea per smartphone. Secondo le segnalazioni, la panne sta colpendo principalmente il continente europeo e in particolare la Germania, la Svizzera, l’Italia, la Spagna, l’Ungheria e buona parte del Regno Unito.

Altre zone colpite includono l'India e alcune località del Brasile. Il motivo del malfunzionamento non è al momento noto, ma potrebbe essere causato dallo scambio di auguri per l'imminente anno nuovo. Chi tenta di inviare un messaggio, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rimane diversi minuti a guardare il simbolo dell'orologino prima di accorgersi che il servizio non funziona.