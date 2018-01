Simona Bigioni, fiorista romana, tra i venti finalisti per Sanremo

Il Comune di Sanremo ha rinnovato l’appuntamento con il concorso Bouquet del Festival di Sanremo, e la location sarà sempre Villa Ormond. Un evento nato grazie alla collaborazione tra Palazzo Bellevue e l’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia per la creazione dei bouquet che andranno sul palco dell’Ariston durate il Festival. Un'occasione di visibilità nazionale per i creativi del fiore. L’appuntamento è per domenica 7 gennaio. Il concorso è aperto a tutti, dai fioristi locali ai produttori nazionali e per l’edizione 2018 sembra non ci sarà un tema fisso, ma tutti i compositori potranno essere liberi di creare. Il vincitore, scelto da una giuria qualificata, avrà l’opportunità di creare i bouquet che andranno sul palco del Festival insieme a quelli dell’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia sotto la coordinazione di un direttore artistico. Domenica 7 gennaio, quindi, Villa Ormond sarà “invasa” dai fioristi che parteciperanno alla seconda edizione del Bouquet del Festival. Nelle prossime settimane il Comune di Sanremo renderà noto il regolamento e il programma completo e dettagliato della giornata. A un mese dal Festival, quindi, conosceremo il nome del fiorista che affiancherà l’Associazione Piante e Fiori d’Italia nell’addobbo floreale della kermesse.

Non capita tutti i giorni di essere tra i finalisti che potranno far parte della squadra di Sanremo. Quella che lavora dietro le quinte, e che insieme a un numeroso team, fa sì che il palco della canzone italiana sia perfetto, magico. Simona Bigioni, romana di 45 anni, potrebbe realizzare questo sogno: è stata infatti selezionata tra le venti finaliste per il concorso "Bouquet Festival di Sanremo", giunto alla sua seconda edizione. Una sorpresa per questa ragazza con la passione per i fiori (titolare della SB Eventi Fioriti, che opera a Roma nel settore dei matrimoni): "Concorrere con altri 23 colleghi, alcuni sono cari amici, sarà per me un onore – commenta la fiorista per amore Simona Bigioni – La prendo come una sfida con me stessa, mi metterò alla prova, qualsiasi sarà il risultato, per me sarà comunque una vittoria". Spiccata tecnica e manualità, vena artistica, senso della misura, gusto estetico sono caratteristiche molto importanti per un fiorista, che Simona ha, insieme alla capacità di adattarsi ad ambienti, persone e situazioni sempre nuove.