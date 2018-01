Gentiloni elezioni: "Spero che l'Italia non giochi al Rischiatutto"

"Se diciamo agli elettori che la scelta è di altri, dopo le urne, non facciamo bene alla democrazia. Ci sono tre opzioni sul tavolo, ciascuno può scegliere. Io spero che l'Italia non giochi il 'Rischiatutto' con forze che non sanno governare il paese. E penso che il centrosinistra abbia dimostrato di saper governare". E sul pagamento del canone Rai: "Se riusciamo a far pagare di meno i cittadini, può essere una cosa positiva. Io semmai concentrerei questo pagare di meno su alcune fasce sociali. L'esenzione del canone in Italia è molto limitata. Se non sbaglio sono 150mila-200mila famiglie. Secondo me si potrebbe allargare. Esentare più famiglie sarebbe molto importante. Dopo di che un grande paese europeo ha un grande servizio pubblico". Così il premier Paolo Gentiloni a Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio. (Rai/Dire)

* Foto dal profilo Facebook di "Che tempo che fa"