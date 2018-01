Rieti, Lite sul bus Asm della linea 134, interviene presidente Ciacci

Il presidente di Asm, Alessio Ciacci, interviene in merito all’increscioso episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, che ha visto il verificarsi, a bordo di un mezzo del trasporto pubblico locale, una lite tra tre passeggeri. “Intendo ringraziare il nostro autista – afferma Alessio Ciacci - per la prontezza e la professionalità dimostrata durante l’accaduto, nonché un ringraziamento alle forze dell’ordine per l’immediato intervento. Alla signora rimasta sfortunatamente ferita, esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza”.

Un litigio nel bus 134 che, con partenza da piazza Cavour, alle ore 15.05, si dirigeva verso il quartiere di piazza Tevere. Lungo la strada statale 4 bis, direzione L’Aquila, l’autista alla guida del mezzo, accortosi del violento tafferuglio, ha avuto la lucidità e la prontezza di fermarsi e aprire immediatamente le porte del bus affinché tutti i passeggeri potessero scendere e mettersi in salvo da un qualsiasi possibile coinvolgimento.

L’autista ha inoltre subito richiesto l’intervento dei Carabinieri prontamente intervenuti. Grazie alla immediata richiesta di aiuto da parte dell’autista di Asm, i Carabinieri hanno anche potuto trasportare in ospedale una donna ferita nella colluttazione. La linea 134, a seguito di quanto accaduto, è stata sospesa.