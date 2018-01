Regionali Lazio, Pirozzi sogna un ticket con Bertolaso

"Prima ero il sindaco montanaro inadeguato a guidare la Regione Lazio. Poi ero il candidato con i fascisti accanto. Poi sono diventato 'Zingarozzi', il comunista travestito da uomo di centrodestra, che vuole aiutare Zingaretti. Adesso sembra che sono di nuovo fascista, con il busto del duce anche in bagno, e i veri amici di Zingaretti mi attaccano. Domani chissà. Con me viene usato lo stesso metodo usato ossessivamente per 24 anni con Silvio Berlusconi", dichiara il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.

Il candidato alla presidenza della Regione Lazio, dopo le critiche per quello che ha detto sul fascismo e su Mussolini, ribadisce il suo punto di vista: non tutto quello che il Duce fece è da buttar via. "Le mie parole sul Duce sono state strumentalizzate, non solo dai cosiddetti 'falchi', quelli che volano su un'informazione sbagliata e taroccata, ma anche, forse, da qualche amico di Zingaretti che vedendo i sondaggi ha iniziato ad aver paura di me" ha affermato.

"Berlusconi per i suoi avversari, soprattutto a sinistra ma anche a destra, è sempre stato descritto come il male assoluto. Mancava solo che gli attribuissero l'incendio di Roma o l'omicidio di Kennedy - ha detto Pirozzi - che aggiunge: Chi teme la popolarità e la diversità rispetto alla politica tradizionale reagisce così".