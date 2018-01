Roma, Ostia: Vice parroco schiaffeggia bimbi e catechista, poi si pente

Botte e schiaffi a bambini e catechista in una chiesa di Dragona. Protagonista un viceparroco, veneto, un po' troppo 'vecchia maniera'. Don Angelo, che officia nella Chiesa di Santa Maria Regina dei Martiri, ieri ha perso la testa e, da quanto si apprende, avrebbe alzato le mani contro il catechista e i bambini. Non ci sarebbero feriti (si tratterebbe infatti 'solo' di qualche 'schiaffone') ma resta lo sconcerto di un'intera comunità.

Il settantenne don Angelo - fa sapere il parroco don Enzo - "con profondo rammarico, chiede perdono ai bambini delle comunioni e al loro catechista" nonche' "ai genitori, ai parrocchiani e agli altri sacerdoti, per l'increscioso evento". Non solo, il vicario parrocchiale si è immediatamente ritirato "conscio di doversi curare dal punto di vista neurologico e psichiatrico".

Il tutto, "in attesa che la giustizia faccia il suo corso". Dalle famiglie sarebbero infatti già partite le relative denunce. Il parroco chiede infine a tutti di "pregare per questi bambini, per le loro famiglie e per il loro catechista, per una pronta ripresa del catechismo in serenità d'animo e consolazione del Signore, con il sostegno di tutti". (Ag. Dire)