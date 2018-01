Sergio Pirozzi presenta la sua lista anche al Senato in 28 Collegi

Mentre ancora ci si chiede se il sindaco di Amatrice si ritirerà dalla corsa a Presidente della Regione Lazio, Sergio Pirozzi ha presentato la sua lista anche al Senato in 28 collegi. Il simbolo del Movimento Civico Sergio Pirozzi è stato depositato nel pomeriggio di oggi, sabato 20 gennaio, al Viminale, sia nei Collegi uninominali che plurinominali. Tra i nomi in lista quello dell 'ex sindaco di Valmontone e consigliere regionale Angelo Miele, cittadino onorario di Betlemme, quello del sindaco di Sgurgola (Frosinone), Antonio Corsi, tra i più convinti della candidatura e che stanno accompagnando Pirozzi nella sua campagna elettorale e altri nomi di amministratori locali. Ad aver chiesto la presentazione della lista al Senato, dicono dall'entourage di Pirozzi, sono stati proprio i rappresentanti dei 500 comitati che lo sostengono nella battaglia a presidente della Regione Lazio. La lista è stata depositata nel pomeriggio di oggi al Viminale.

