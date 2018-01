Ricercato da 15 anni, arrestato boss della nuova banda della Magliana

Arrestato dalla polizia in Spagna il superlatitante Fausto Pellegrinetti, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova banda della Magliana. Il 76enne, con vari alias (Franco, Enrico Longo, Franco Pennello, Giulio Dedonese), era destinatario di un ordine di esecuzione poiché condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggio. E' stato bloccato ieri pomeriggio al termine di un'indagine durata circa due anni e condotta dalla Squadra Mobile di Roma, dal Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la polizia nazionale spagnola UDYCO Central, la Direzione Centrale Polizia Criminale -SCIP- e la Direzione Centrale Servizi Antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.