Cucina, Mattia Poggi diventa il nuovo direttore di Alice Tv

Alice tv cambia! É Mattia Poggi il nuovo Direttore Editoriale del canale 221 dtt. Da oltre 10 anni il trentenne Mattia é uno dei volti storici del canale, ma le sue competenze gli hanno permesso di fare il salto di qualità e di diventarne il responsabile con il compito di lavorare facendo scendere in campo forze nuove, idee nuove e nuovi format per superare la soglia degli oltre 205 mila spettatori giá non pochi per un canale tematico. In bocca al lupo Mattia!