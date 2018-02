Incendio capannone di una cartiera in via Pontinia Vecchia a Pomezia

Un capannone di 600 m2 circa pieno di rotoloni di carta sta bruciando in questi minuti a Pomezia. La cartiera è sita in via Pontinia Vecchia 74, ed è nei pressi del deposito di stoccaggio di rifiuti speciali EcoX, distrutto in un rogo nel mese di maggio 2017. Sul posto 6 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro. Il fumo a poco a poco sta avvolgendo tutta l'area. E' assai difficile stabilire le cause del rogo. C'è timore che il tetto del capannone possa essere rivestito di eternit e questo spiegherebbe il cattivo odore che si sarebbe sprigionato con il fuoco. I Pompieri stanno cercando di domare le fiamme, anche se ci sarà da lavorare ancora per molto tempo e il lavoro è molto rischioso perché c'è pericolo di crollo struttura o collassamento capriate.