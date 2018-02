Regionali, Pirozzi: "Consiglio a Parisi il Gps per orientarsi nel Lazio"

"Massimo rispetto per il manager Stefano Parisi, che fa bene ad essere orgoglioso della sua storia professionale e a ricordarla come un merito. Finora però, la sua carriera politica è stata tutto tranne che un successo, a cominciare dalla sua sconfitta a Milano, per passare al rifiuto di apparentamento con il suo partito alle elezioni politiche da parte del fu centrodestra, che in cambio del suo sacrificio alla Regione Lazio gli ha concesso due seggi in parlamento". Cosi' in una nota Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio.

"Quanto alle sue affermazioni sul fatto che la mia posizione politica non è chiara, non sono io quello che ha una storia politica a sinistra, non sono io quello che ha lavorato all'ufficio studi della CGIL, per poi rimanere improvvisamente folgorato sulla via di Palazzo Grazioli. Il mio partito- conclude Pirozzi- sono tutte quelle persone che non svendono i propri principi: Al candidato del fu centrodestra invece do un consiglio: per questa breve campagna elettorale si doti di un GPS per incominciare a conoscere tutto il territorio della Regione Lazio. #seconoscisai". (Ag. Dire)