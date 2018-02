Sanremo 2018. E' romano, Ultimo, il vincitore delle Nuove Proposte

È romano, Ultimo, il ragazzo 22enne che ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, commosso, ha dedicato la vittoria a suo fratello: ‘’che vincerà la sua battaglia sicuramente’’. La canzone trionfatrice, ‘’Il Ballo delle incertezze’’, è sicuramente un brano molto orecchiabile, un bel ritornello pop che piacerà anche alle radio. Sul suo profilo facebook, dopo il prestigioso premio assegnatogli, ha scritto: ‘’Da quando ero bambino solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo”. Subito dopo Sanremo, Ultimo partirà in tour per l’Italia per promuovere il suo album, Peter Pan, e il 12 febbraio sarà proprio nella sua Roma presso la Discoteca Laziale.

Foto presa dal profilo Facebook