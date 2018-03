Morto Stephen Hawking, lo scienziato della "teoria del tutto"

Stephen Hawking è morto all’età di 76 anni nella sua abitazione a Cambridge, nel Regno Unito. Allo scienziato era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, o SLA, all'età di tredici anni. La malattia non gli ha però impedito di diventare il più grande cosmologo della sua generazione.

Come viene riportato dalla Bbc, è stata la famiglia dell’astrofisico a rilasciare la notizia nelle prime ore di questo mercoledì mattina.

In una dichiarazione, i figli di Hawking, Lucy, Robert e Tim hanno comunicato di essere "profondamente rattristati dal fatto che il nostro amato padre sia morto oggi. Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro vivrà per molti anni”. Hanno poi elogiato il suo coraggio e la sua perseveranza, dicendo che la sua brillantezza e il suo umorismo hanno ispirato persone in tutto il mondo.

Stephen Hawking è stato uno dei più autorevoli fisici teorici, famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sull’origine dell’universo e sulla cosmologia quantistica.

Foto presa dal profilo ufficiale Facebook di Stephen Hawking

