Salute cardiaca e disfunzione erettile, per la scienza c'è un legame

‘Sesso e cuore’, così come affermano gli inguaribili ‘romantici’, sono indissolubilmente legati anche per la scienza? Così sembra, almeno per ciò che concerne il loro stato di salute. Ad affermarlo sono i dati di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Heart nel 2016, secondo cui gli uomini sopra i 50 anni che soffrono di disfunzione erettile avrebbero un maggior rischio di cardiopatie e di problemi cardiovascolari entro i successivi 4 anni dalla comparsa dei sintomi. E, viceversa, i pazienti maschi che presentano patologie cardiocircolatorie avrebbero il 46% in più di probabilità di sviluppare poi disturbi di natura sessuale.

Così ha spiegato all'ANSA Giorgio Franco, presidente della Società Italiana di Andrologia (SIA): “I disturbi sessuali maschili sono in aumento, minano il benessere di coppia e sono spesso correlati a malattie cardiovascolari, metaboliche e problemi urinari. La difficoltà di erezione è una delle ‘spie’ più efficienti per capire se l’apparato cardiocircolatorio funziona a dovere ed è perciò un sintomo da non sottovalutare”.

Perciò quando sotto alle lenzuola funziona tutto a meraviglia, anche il muscolo più importante del nostro corpo (il cuore) e le arterie starebbero bene; mentre, in caso di ricorrenti ‘defiance’, ci si potrebbe trovare davanti a un importante campanello d’allarme per la salute dell’apparato cardiocircolatorio. Ne deriva l’importanza di non sottovalutare mai i sintomi dei disturbi sessuali e di parlarne sempre col proprio medico.