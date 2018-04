Dimagrire mangiando pasta? Secondo la scienza si può

È una delle pietanze cardine della dieta mediterranea e pressoché irrinunciabile per ogni italiano che si rispetti: la pasta, alimento sano, soddisfacente e sostanzioso che conosciamo tutti; in tutte le salse. In questo periodo, però, con l’estate alle porte, molte persone la guardano con sospetto e col terrore che possa in qualche modo compromettere la sempre più imminente prova costume. A ragione o a torto?

La pasta fa ingrassare sì o no? E è possibile utilizzarla con criterio nella nostra dieta col fine di controllare il peso corporeo, sì o no? La risposta è assolutamente sì. Almeno secondo uno studio condotto dal Dott. John Sievenpiper dell’Ospedale San Michele di Toronto e pubblicato sulla rivista medica BMJ Open: la pasta, se paragonata ad altri carboidrati raffinati, avrebbe infatti un indice glicemico più basso e per questo motivo non farebbe schizzare in alto i livelli di glucosio nel sangue.

Come hanno fatto gli scienziati a arrivare a queste conclusioni? La ricerca ha analizzato un campione di 2448 persone, esaminando quali erano gli effetti del consumo di pasta (circa 3,3 porzioni a settimana) rispetto a altri carboidrati. Ebbene, non si è verificato alcun aumento di peso o di grasso corporeo. Anzi, le persone coinvolte hanno perso circa mezzo chilo nell’arco di 12 settimane!

C’è però da sottolineare il fatto che per gli autori dello studio i risultati interesserebbero esclusivamente diete contenenti alimenti a basso indice glicemico (niente dolci e altri zuccheri semplici, per intenderci): è quindi necessario approfondire l’argomento con ulteriori ricerche per avere un quadro più chiaro e esauriente sugli effetti benefici della pasta nella dieta.