Scossa terremoto magnitudo 4.2 in Molise, avvertita pure nel basso Lazio

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise, a Termoli, in Abruzzo fino a Pescara, e nel nord della Puglia, a Foggia fino al Gargano. Segnalazioni anche dal basso Lazio. La scossa è stata di magnitudo 4.2, e di una profondità di 31 km. L'epicentro è stato localizzato ad Acquaviva Collecroce in provincia di Campobasso.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha dichiarato che il terremoto è stato registrato alle 11:48.

Secondo le testimonianze del posto, la gente si è riversata nelle strade in lacrime, lasciando letteralmente le proprie abitazioni.

Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative dei Vigili del Fuoco dopo la scossa delle 11.48. ricognizioni precauzonali sono in corso con squadre a terra ed elicottero. Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni, ha dichiarato: "E' un evento nuovo", non rientra nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 nell'Italia centrale. Anche la faglia segue un comportamento diverso rispetto ai terremoti della sequenza di Amatrice perché è molto più profonda e segue un movimento orizzontale.

Secondo "Il Messaggero", le forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro per le opportune verifiche, e al momento non vengono segnalati danni . "Ho appena parlato con il sindaco di Guardiafiera (Campobasso), hanno sentito la scossa ma non c'è nessun problema", ha detto il presidente uscente della Regione Molise, Paolo Frattura.

Aggiornamento Terremoto Molise: A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 11.48 con magnitudo ML 4.2, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

L’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Guglionesi, Montecilfone e Palata in provincia di Campobasso – risulta avvertito dalla popolazione. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

