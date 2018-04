Meteo Lazio, Primo maggio all'insegna del maltempo. I dettagli

Per il primo maggio si prevede maltempo sulle regioni centrali d'Italia, con temporali, diminuizione delle temperature e forti venti, a causa di una nuova perturbazione che "tra mercoledì e giovedì, genererà un vortice di bassa pressione che coinvolgerà gran parte dell'Italia, con conseguente tempo variabile o instabile fino alla prossima fine settimana." Lo comunica il Centro Epson Meteo.

Bel tempo invece, il primo maggio al Sud Italia. Nel corso della giornata del primo di maggio il tempo andrà via via peggiorando sulle regioni centrali, Lazio, Umbria e Toscana, con precipitazioni che si intensificheranno con il passare delle ore. Le temperature massime scenderanno al Centro Nord e in Sardegna, con un calo, secondo i metereologi del Centro Epson Meteo, di 10 - 11 C° rispetto alle temperature dei giorni scorsi, con valori termici diurni più autunnali che primaverili.

Roma scenderà a 15C°, Torino a 12C°. Al Nord si preannunciano piogge e grandine. L'apice del maltempo si avrà tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio, quando le piogge intense e i temporali colpiranno i tre quarti d'Italia.

Leggi anche:

Zanzara Tigre, Regione Lazio istituisce corsi formativi per Asl e Comuni

Roma, Il 5 maggio funerali Pamela Mastropietro e lutto cittadino

Di Maio in diretta Fb: "Bisogna tornare al voto il prima possibile"