Governo, Salvini: "Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c'è il voto"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha bocciato il governo istituzionale: "È stare stare tutti insieme per non fare nulla".

"Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e venga a un tavolo a ragionare sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra. Coi veti e i bisticci non si va da nessuna parte, l'ho detto a Di Maio ma anche a Berlusconi" ha dichiarato Slavini, secondo quanto riportato da "Ansa".

Durante una festa di partito vicino Bergamo, il leader della Lega ha assicurato che proverà "a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli".

"Non si tratta per il governo con il Pd - ha continuato Salvini - si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c'è il voto".

A un ipotetico un pre-incarico per formare un governo, Salvini risponde: "Perché no?".

