Napoli, 17enne in gita scolastica fuma spinello e cade dalla finestra

A Napoli, durante una gita scolastica, una ragazza di 17 anni si è sentita male ed è precipitata dalla finestra dell'hotel Diamond di piazza Guglielmo Pepe.

Come riportato da "Repubblica", la gita era stata organizzata dalla scuola di odontotecnica dell'istituto Ipsia Vasco Mainardi di Corbetta, Milano. La ragazza avrebbe bevuto e fumato uno spinello. Una volta affacciata dalla finestra, avrebbe perso l'equilibrio. La caduta di 5 metri le ha provocato la frattura del bacino.

Inizialmente la 17enne era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli, poi trasferita al Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'incidente è accaduto a fine aprile, ma la notizia è filtrata soltanto ieri. A essere denunciate sono state due coetanee della vittima, per cessione di stupefacenti.

Il collaboratore del dirigente scolastico dell'istituto, Maurizio Salvati, ha commentato così l'accaduto: "Hanno fatto una stupidata. Qualcuno dei ragazzi ha comprato dell'erba per strada, durante la gita a Napoli, e l'ultima sera prima del ritorno a Milano se la sono fumata in compagnia, hanno fatto branco. La 17enne si è sentita male e ha aperto la finestra per prendere aria, ha perso l'equilibrio ed è caduta giù. Voglio precisare che la ragazza è una studentessa modello, che sono tutti bravi ragazzi e che gli accompagnatori sono tre docenti esperti che avevano fatto un controllo nelle stanze proprio poco prima dell'accaduto. I carabinieri di Napoli hanno sentito i ragazzi e poi hanno dato loro il permesso di tornare a casa a Milano".

