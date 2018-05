Londra. Harry e Meghan Markle pronti con il benestare della Regina

La data del matrimonio reale si avvicina. La Regina Elisabetta II ha firmato il consenso ufficiale, quindi ha formalmente e ufficialmente acconsentito al matrimonio tra suo nipote, il principe Harry, e Meghan Markle.

Il suddetto documento è l’Instrument of Consent, un documento di Stato scritto a mano su un foglio di pergamena. Sono state divulgate sui mezzi social ufficiali di Kensington Palace le fotografie dell’Instrument of Consent e del suo contenitore, una valigetta rossa in cui è custodito anche il Great Seal of the Realm, il sigillo utilizzato per rendere ufficiali i documenti di Stato firmati dalla regina.

Inoltre sul profilo ufficiale di Instagram sono apparse le ultime fotografie della preparazione del pranzo di nozze con la cucina rerale e lo chef reale Mark Flanagan e la sua brigata.

Il principe e Meghan si sposeranno sabato 19 maggio.

La cerimonia della durata di un'ora inizierà alle 12:00 nella Cappella di San George a Windsor, ma si aspettano diverse ore di diretta televisiva a livello internazionale per il prima e il dopo.

La cerimonia, celebrata dal Decano di Windsor, si concluderà verso le ore 13 quando il Principe Harry e la Sig.ra Markle avranno pronunciato i loro voti, officiati dall'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Il matrimonio e il corteo seguente degli sposi sulla carrozza saranno trasmessi in diretta televisiva sulle reti di tutto il mondo.

Nel Regno Unito, la BBC, Sky News e ITV copriranno la giornata con presentatori dai grandi nomi.

Foto prese dal profilo Instagram Ufficiale

Fonte The Telegraph