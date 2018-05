Roma, incidente tra auto e scooter: morto il centauro Andrea Giusti

Un violento scontro tra due auto e una motocicletta si è verificato ieri pomeriggio, 14 maggio, intorno alle 16:30 in via di Lunghezzina, in prossimità dello svincolo dell'A24 Roma-Teramo. Nell’ incidente, che ha visto coinvolti una Fiat Punto, un’Opel Meriva e uno scooter, ha perso la vita il centauro quarantottenne, Andrea Giusti. A nulla è servito il trasporto prima al policlinico di Tor Vergata e poi al Gemelli. Troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Foto in archivio

