Nozze Harry e Meghan: i confetti sono italiani di Sulmona

A pochi giorni di distanza dal matrimonio più atteso dell’anno, quello tra il principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, scopriamo che al royal wedding ci sarà anche un pò d’Italia. I reali d’Inghilterra festeggeranno infatti con i confetti Pelino, prodotti a Sulmona (L’Aquila). A diffondere la notizia, la stessa azienda in un comunicato: “È una tradizione per l’azienda – spiega la nota – che la lega alla Corona inglese ormai da tempo. Prima il matrimonio di Carlo e Diana e, poi, per William e Kate. Un Made in Italy eccellente che continua a far parlare di sé per come viene prodotto (niente farina, niente amido ma solo zucchero e mandorle di Avola, le migliori)”. La celebre azienda dolciaria, nata nel lontano 1783, ancora oggi continua a realizzare i propri prodotti seguendo i dettami della più antica tradizione confettiera.

“Non possiamo che essere soddisfatti di poter celebrare con i nostri confetti l’ennesimo matrimonio reale – continuano dalla Pelino – Siamo abituati ad eventi importanti, soprattutto con la Corona inglese, ma per noi gli atti di stima sono sempre uno stimolo ed un atto di riconoscenza verso il nostro lavoro, quello, che portiamo avanti dal 1783 di padre in figlio”.

Agenzia Dire

Harry e Meghan: George e Charlotte tra i paggetti e le damigelle reali

Romina Power contro Costanzo e poi rivela: Amerò Al Bano per sempre

Londra. Matrimonio tra Harry e Meghan: i dettagli da Kensington Palace

Foto presa dal profilo Instagram Ufficiale