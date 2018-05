Governo, Matteo Salvini: "Il premier? Né io né Di Maio"

C'è stato un nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera. Con loro erano presenti anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo Spadafora. Di Maio ha dichiarato che molto probabilmente avrebbero chiuso il contratto in serata. La domanda però è sempre la stessa: chi sarà il premier?

Secondo quanto riportato da "Ansa", Luigi Di Maio ha affermato che "sul premier stiamo ancora ragionando, non è chiusa ancora". Alla stessa domanda il leader delle Lega, Matteo Salvini, durante un incontro Skytg24 da Aosta, ha risposto: "Né io né Di Maio".

A margine di un appuntamento elettorale ad Aosta, Salvini ha anche spiegato: "Lunedì o si chiude oppure abbiamo fatto un enorme lavoro, in pochissimo tempo, del quale qualcuno ci sarà grato, ce l'abbiamo messa tutta. E la parola tornerà al presidente Mattarella. Altro tempo non ne vogliamo portare via. Sono ottimista per natura ma bisogna essere anche realisti. Ci sono scelte che dipendono da noi e altre scelte che dipendono da altri". Il premier sarà "una persona seria" continua il segretario della Lega. "Se ci sarà, il premier firmerà il contratto, assolutamente, sarà il garante dell'attuazione del programma, non diamo pacchetti chiusi a nessuno. Chiunque sia, sarà protagonista o magari è già protagonista, della stesura di questo programma".

