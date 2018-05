Tv. Dove guardare in diretta il matrimonio tra Harry e Meghan

La diretta integrale delle nozze di Harry e Meghan in Italia sarà su Real Time. L'inizio della cerimonia del Royal Wedding, il matrimonio tra il principe Harry d’Inghilterra e l’ex attrice di Suits Meghan Markle, è alle 12.00, che sono le 13,00 in Italia per via del fuso orario. Su Real Time la diretta comincia già dalle 11.30, a commentare live ci saranno Katia Follesa, il re dei wedding planners Enzo Miccio, Mara Maionchi e Giulia Valentina.

Parteciperanno comunque alla diretta del grande evento anche le reti nazionali generaliste: dalle 12.30 il TG5 trasmetterà il matrimonio e anche Rai1 che, dalle 13.55 in poi, si aggiungerà alle altre reti per raccontare il matrimonio dell’anno.

Foto presa dal profilo Instagram Ufficiale

Harry e Meghan: 200 limoni di Amalfi per la Royal Wedding cake

Nozze Harry e Meghan: i confetti sono italiani di Sulmona

Harry e Meghan: George e Charlotte tra i paggetti e le damigelle reali

Londra. Matrimonio tra Harry e Meghan: i dettagli da Kensington Palace