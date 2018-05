Presidente Senato: Marco Pannella manca tanto al dibattito politico

"Non posso non cogliere l'occasione, data questa fortunata coincidenza, per rendere omaggio ad un grande parlamentare e un grande amico di Enzo Tortora: Marco Pannella". Lo dice la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenuta ad un incontro per celebrare i trent'anni dalla morte di Enzo Tortora. "L'Italia di oggi come le sue contraddizioni e i suoi problemi, ma anche con gli aspetti positivi che diamo per acquisiti e penso in particolare ai diritti civili- conclude Casellati- ha un grande debito di riconoscenza nei confronti di Marco Pannella, uno statista che manca tantissimo al dibattito politico". (Dire)