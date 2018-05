Royal Wedding. Il Principe Carlo accompagnerà Meghan all'altare

Ultimi aggiornamenti per il matrimonio dell'anno, quello tra Meghan e Harry.

La sposa ha chiesto al futuro suocero, nonché futuro re d'Inghilterra, il Principe del Galles Carlo, padre del suo futuro sposo, di accompagnarla lungo la navata della chiesa di Saint George a Windsor per condurla all'altare in quello che sarà il giorno del suo matrimonio. Il Principe Carlo, si legge nel comunicato ufficiale, è contento di essere in grado di dare il benvenuto alla futura nuora in questo modo.

Grande colpo di scena, perché fino all'ultimo, con la defezione del padre di Meghan, non si sapeva chi avrebbe potuto accompagnarla, si era detto la mamma, invece addirittura il principe Carlo futuro re.

Bel colpo, Meghan!

Harry e Meghan: 200 limoni di Amalfi per la Royal Wedding cake

Tv. Dove guardare in diretta il matrimonio tra Harry e Meghan