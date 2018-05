Frosinone - Foggia è tutto sold out! Ecco le formazioni ufficiali FOTO

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio del match del “Benito Stirpe” tra Frosinone e Foggia, partita che potrebbe regalare la promozione in A ai Ciociari. Il Frosinone arriva alla sfida da seconda della classe, non prederanno parte alla contesa D. Ciofani infortunato di lungo corso ed Ariaudo squalificato nell’ultima partita in quel di Chiavari. Il Foggia non ha più nulla da chiedere al campionato dopo aver sperato fino allo scorso turno in una clamorosa qualificazione ai play off; mister Stroppa dovrà fare a meno di Greco, Zambelli, Duhamel, Fedato e Guarna.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Frosinone (4-2-3-1): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc, Brighenti; Gori, Chibsah; Paganini, Ciano, Dionisi; Citro

All. Moreno Longo

Foggia (3-5-2): Noppert; Martinelli, Camporese, Calabresi; Gerbo, Agazzi, Agnelli, Deli, Rubin; Mazzeo, Beretta

All. Giovanni Stroppa