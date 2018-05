Frosinone 0-1 Foggia, Mazzeo segna alla fine del primo tempo

Primo Tempo: C’è il clima delle grandi occasioni allo “Stirpe” e il Frosinone ne risente, i primi minuti di gara sono equilibrati con il Foggia che prova ad offendere. La prima occasione del match è dei "satanelli" e capita sulla testa di Rubin su cross di Agazzi, la conclusione termina larga rispetto al palo sinistro della porta di Vigorito. Al 13’ arriva la prima occasione anche per il Frosinone direttamente da calcio piazzato con Ciano che crossa al centro dell’area, la palla arriva sui piedi di Terranova che da due passi tira alto, era però in posizione di offside. Al 26’ il Frosinone reclama per un fallo da rigore di Calabresi su Dionisi ma l’arbitro Sacchi non è dello stesso avviso, il fallo sembrava esserci. La doccia fredda per gli uomini di Longo arriva al 36’ con Mazzeo che si fa trovare pronto sulla respinta di Vigorito ed insacca a porta vuota il pallone dello 0-1. La reazione del Frosinone arriva al 41’ con tiro di Dionisi deviato in angolo da Noppert che si supera anche al minuto 43 deviando sulla traversa una punizione di Ciano destinata a terminare sotto l’incrocio dei pali.

Leggi anche:

Frosinone - Foggia è tutto sold out! Ecco le formazioni ufficiali FOTO