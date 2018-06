Musica. E' morto Gino Santercole, autore di bellissime canzoni

Gino Santercole è scomparso la notte scorsa all'età di 77 anni a Roma, la notizia è stata confermata dalla famiglia. Era nato a Milano il 23 novembre 1940 è stato un cantautore, compositore, attore e chitarrista.

Ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana, come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e numerose altre.

Con lo zio Celentano, Don Backy, Pilade e Gianco era stato fondatore de «il Clan»

Di famiglia di origine pugliese, Santercole era figlio della sorella di Adriano Celentano, Rosa. Celentano, infatti, era suo zio pur avendo solo due anni più di lui: come lo zio, è cresciuto anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa per la omonima canzone di Celentano.

Dopo un litigio che aveva portato alla rottura di ogni rapporto con Celentano, con il quale per decenni non si erano più sentiti, i due si erano riappacificati negli ultimi anni.

Cinema. Dal 14 Giugno A Quiet Passion, Cynthia Nixon è Emily Dickinson

Viaggi, anche solo 24 ore a Taormina riescono a rigenerarti...

Daniele Bossari e Filippa in luna di miele in un Marocco super lussoFOTO