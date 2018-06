Rivoluzione in atto, il Frosinone si prepara alla serie A

Conquistata ormai da quasi due settimane la promozione in Serie A il Frosinone di patron Maurizio Stirpe inizia a pensare al futuro. Dopo il summit di mercato si è deciso di adottare la politica della rivoluzione, sarà infatti una squadra completamente nuova quella che mister Moreno Longo dovrà allenare il prossimo anno.

Tanti sono dunque i possibili partenti, uno su tutti è Raman Chibsah, giocatore che dopo essere arrivato nello scorso mercato di gennaio è già in procinto di lasciare la casacca giallazzura in quanto non rientra più nei piani societari. Oltre al centrocampista tanti saranno i giocatori ai quali verrà comunicato il via libera per trovarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Per quanto riguarda il fronte acquisti tanti sono i nomi accostati al Frosinone, la squadra va assolutamente rinforzata in ogni reparto se vuole prendere seriamente parte alla lotta salvezza. Uno dei nomi più caldi è quello di Aleandro Rosi, giocatore che si svincolerà a breve dal Genoa e che in passato ha già vestito la maglia del Frosinone in occasione della prima storica stagione in serie A.

Chiusa la parentesi mercato il Frosinone si radunerà il prossimo 8 luglio per iniziare la fase di pre ritiro che culminerà poi con la tourneé in Canada, una bella vetrina per l'ambiziosa società da poco tornata in Serie A.