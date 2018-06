Nicola Zingaretti: "Il Pd va rinnovato, cambiato ma non superato"

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto all'iniziativa del centrosinistra "Roma: si può cambiare. Per un'alternativa di popolo" a piazza Santa Maria In Trastevere, organizzata per celebrare le vittorie di Giovanni Caudo e Amedeo Ciaccheri nel III e nell'VIII Municipio di Roma, insieme alle presidenti di I e II Municipio, Sabrina Alfonsi e Francesca Del Bello.

Zingaretti ha affermato quanto segue: "Non dobbiamo commettere l'errore di riflettere per decenni sulle sconfitte. Promettiamo come amministratori e come cittadini che faremo di tutto per essere degni della fiducia, ma non perdiamoci di vista: teniamo viva questa tensione, scriviamo un grande movimento romano per l'alternativa che metta in campo un'altra idea di Roma, che metta in campo le sue forze per capire come questa città può cambiare. Non dobbiamo vivere questo segnale con presunzione, ma con grandissima umiltà e ricominciare a ricostruire l'alternativa che questa città merita".

"Grazie ad Alfonsi e Del Bello che in due Municipi importanti 2 anni fa hanno tenuto accesa la speranza del buon governo tenendo duro, e grazie a Caudo e Ciaccheri che in una giornata drammatica per il centrosinistra italiano hanno dato una lezione prima della vittoria: quanto è importante l'unità, e come avevamo già fatto in Regione hanno dato un segnale di grandissima umiltà e controtendenza. Avete dimostrato che è possibile tenere insieme tante differenze e pluralismo, e quando questo avviene si vince. L'insegnamento della vittoria per ora e per il futuro, per Roma e per l'Italia, per il centrosinistra è meno polemiche e più idee, meno polemiche e più' passione, meno paura delle differenze e più scommesse sulla forza dell'unita'" ha continuato Nicola Zingaretti.

"Oggi un comico ha addirittura scritto sul suo blog 'ma perché i parlamentari invece che con il voto democratico non li scegliamo con il sorteggio a caso?'. Questa è la cultura che sta governando, ed è un grande pericolo".

"Lo dico perché- ha aggiunto Zingaretti parlando dell'attuale formazione di Governo- bisogna trasmettere a tutti la grande consapevolezza dell'urgenza in questo momento di muoversi. Il nostro obiettivo non è popolare, di massa e di governo che offra a quelle paure un'altra risposta, non contro qualcuno ma per il futuro dell'Italia".

Sul Partito Democratico Zingaretti dichiara: "Io penso che il Pd vada rilanciato, rinnovato, cambiato ma non superato. Deve essere il protagonista della costruzione di una nuova alleanza".

