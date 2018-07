Trovato sulla Braccianese cadavere del ragazzo scomparso 9 giorni fa

Ritrovato il corpo senza vita del ragazzo di 18 anni di Anguillara, scomparso a Roma nella notte tra l'11 e il 12 luglio.

Come viene riportato da il "Corriere", Matteo era scomparso da nove giorni ormai. Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce l'11 luglio, dopo che aveva lavorato in un ristorante sulla Balduina. Il suo corpo è stato ritrovato in un fosso sulla Braccianese, dopo il bivio de La Storta, da un contadino. Accanto a lui la sua Honda 500, con la quale si stava dirigendo verso casa. Secondo gli investigatori, tutto lascerebbe pensare a un incidente stradale, ma è ancora presto per escludere il coinvolgimento di altre persone nell'accaduto.

