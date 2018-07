Distretto Travertino Romano, i sindacati: "Ci sono importanti progressi"

"Che ci sia la soluzione definitiva nella vertenza del distretto estrattivo e produttivo del Traverino di Tivoli/Guidonia è troppo presto per dirlo, ma che al tavolo regionale convocato venerdì 20 luglio si siano fatti progressi importanti è una realtà concreta. Esprimiamo, come OO.SS., una moderata soddisfazione per quanto è stato avviato dalla Regione Lazio e dai Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli per sbloccare una situazione autorizzativa delle attività che sta tenendo con il fiato sospeso gli oltre 2.000 addetti tra diretti ed indotto. Come abbiamo più volte avuto modo di dire non esiste una soluzione facile ad un problema difficile e pertanto non ci aspettavamo realisticamente dalla riunione di ieri la definitiva composizione del problema, ma la posizione espressa al tavolo dai soggetti maggiormente coinvolti, Comune Guidonia Montecelio e imprenditori, ha visto convergere posizioni fino a l’altro ieri divergenti.

La regia della Regione ha svolto a pieno il suo ruolo e le parti in campo da parte loro si sono presentate al tavolo con le idee chiare e con la volontà, pur nelle diverse visioni, di progettare un nuovo sistema di sfruttamento di una risorsa che già nel nome denota la sua stretta correlazione con il territorio, ma che necessita di riposizionarsi viste le mutate condizioni ambientali in cui si trova. Quanto sopra detto fa ben sperare in una soluzione ma siamo ancora nella fase embrionale di un progetto che si tradurrà in un accordo di programma tra la Regione Lazio e i Comuni coinvolti che sarà costruito entro la fine di settembre e che impegnerà le amministrazioni e gli imprenditori ad una più responsabile azione di sfruttamento della risorsa, valorizzando le lavorazioni in loco e con l’obbiettivo dichiarato di salvaguardare e incrementare occupazione sul territorio.

Per quanto riguarda l e OO SS. , il nostro impegno a quel tavolo è stato attivo e costante e non si esaurisce oggi, abbiamo avanzato richiesta di partecipare ed essere consultati, anche se non facciamo parte dei soggetti che sottoscrivono l’accordo di programma, ai gruppi di lavoro che lo costruiranno perché vogliamo continuare a favorire il dialogo necessario per progetti condivisi, ricordando a tutti e sempre che non si può e non si deve giocare con la vita dei lavoratori".

FENEAL-UIL (R.Vernile)

FILCA-CISL (D.Mancini)

FILLEA-CGIL (C.Coltella)

