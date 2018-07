Regione Lazio, Terremoto, Pirozzi presenta la sua proposta di legge

L’ex Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, ora consigliere regionale e presidente della Commissione “emergenze e grandi rischi” ha presentato nella mattinata di giovedì 26 luglio la sua proposta di legge recante “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”.

Misure pratiche di prevenzione e di riduzione dei fattori di rischio connessi agli eventi sismici ed interventi volti a semplificare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché misure volte a scongiurare fenomeni di abbandono del territorio: questi i punti principali della proposta che ha visto lavorare in clima sereno gli esponenti dei diversi gruppi politici che compongono la commissione.

“Questa proposta – ha detto Pirozzi – nasce dall’esigenza di fronteggiare un ritardo storico della Regione Lazio, perché la normativa in materia di prevenzione sismica è ferma alla legge regionale del 1985”.

Tra i tanti interventi previsti in tema di prevenzione, il provvedimento istituisce il ‘Documento sul rischio sismico regionale’ sulla base del quale, sarà possibile per la Regione individuare i comuni a rischio e finanziare interventi di adeguamento sismico su edifici privati nelle zone sismiche “uno” in misura pari al 50 per cento.

Al termine della seduta Pirozzi ha ribadito la necessità di approvare il testo prima della pausa estiva, in modo da riprendere a settembre direttamente con l’esame in Aula. Presenti al suo fianco anche Laura Corrotti (Lega), Marco Cacciatore (M5s) e Salvatore La Penna (Pd).

LEGGI ANCHE:

Profittatori dei contributi terremoto, Pirozzi: "Giusto che paghino"

Amatrice, Pirozzi si dimette da sindaco. La lettera d'addio