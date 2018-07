Di Battista (M5S): "Sembra un sogno: Marcello Foa Presidente della Rai"

"Mi sembra un sogno: Marcello Foa Presidente della Rai. Foa è un uomo con la schiena dritta, un giornalista mai servo che si è battuto con coraggio contro le fake news, quelle vere, non le fake delle fake molto spesso prodotte nelle redazioni dei giornali di De Benedetti". Così Alessandro Di Battista su facebook. "Foa- aggiunge- non deve niente a nessuno, solo a se stesso e alle sue capacità. Foa non risponderà alle forze politiche che l'hanno scelto, risponderà solo esclusivamente ai cittadini e sono convinto che farà un gran lavoro per restituirci un servizio pubblico di qualità, libero, indipendente e perché no, sovrano. Perché la sovranità à una bella parola. In bocca al lupo!". (Pol/ Dire)

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 27 luglio, il vicepremier Luigi Di Maio aveva annunciato, al termine del Consiglio dei Ministri, che Marcello Foa sarebbe diventato il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini l'amministratore delegato, aggiungendo: "Inizia una rivoluzione culturale per la Rai. Foa e Salini sono i due nomi che su proposta del ministro Tria, il premier Conte e il Cdm hanno ritenuto all'altezza di questa grande sfida che è quella di avviare una rivoluzione culturale della Rai per liberarci dei parassiti e dei raccomandati".

