Kaos, il cane salvavite nel terremoto di Amatrice è stato ucciso

"Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia, e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato. Presenteremo una denuncia. Chiederemo inoltre al Governo una Legge che che vieti la vendita ed il commercio di veleni e fitofarmaci, se non con ricetta che renda rintracciabile chi li compra". Cosi' in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, presieduto da Walter Caporale.

"Il corpo senza vita del pastore tedesco - prosegue - è stato trovato da Fabiano Ettore, il suo istruttore, nel giardino di casa a Sant'Eusanio Forconese, comune in provincia dell'Aquila. Kaos era stato determinante di recente nel ritrovamento di un uomo di Roio, di cui si erano perse le tracce". "Era un salvatore avvezzo a scavare tra macerie e inferno - conclude l'animalista - Chi ha posto fine alla sua vita in questa maniera è un criminale pericoloso che va fermato.

Non ci daremo pace fino a quando non verrà fatta giustizia. Credo che sia arrivato il momento che l'indignazione delle persone sensibili spinga il mondo politico a lavorare in maniera trasversale su una nuova proposta di legge che preveda pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali. Non si devono più verificare casi come questo.

Serve urgentemente un rafforzamento sulla tutela degli animali a partire da una modifica del codice civile e penale. Il Parlamento deve prendere provvedimenti contro i casi di maltrattamento e animalicidio e rivedere le norme attualmente in vigore".

"Non ci sono parole per commentare la vicenda del nostro amico Kaos. C'è solo dolore, e anche rabbia. Kaos è venuto qui a scavare tra le macerie per salvare delle vite, come si può agire contro una creatura così buona e generosa? Questa è barbarie, la peggiore barbarie che l'uomo possa infliggere a esseri dal cuore grande che rischiano la loro vita per salvare la nostra.

Vorrei abbracciare il suo istruttore Fabiano Ettorre e ringraziarlo, e dirgli che Kaos rimane nei nostri cuori come un grande amico di questa terra e di questo popolo. Vorrei istituire una giornata dedicata agli animali che ci hanno aiutato, una giornata annuale nella quale inviteremo tutti, animali e istruttori, in memoria di Kaos, di Camilla e di tutte le creature che non si sono risparmiate per aiutarci.

Vorrei istituire 'la giornata degli animali da soccorso', da celebrare ad Amatrice. Di questo ho parlato proprio oggi con l'associazione Animalisti Italiani che ci affiancherà nell'organizzazione". Cosi' il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini in una nota. (Com/Zap/ Dire)