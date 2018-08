Regione Lazio, sospeso Adriano Palozzi. Al suo posto Roberta Angelilli

E' arrivato alla sede della Regione Lazio il decreto del Governo che decreta la sospensione, temporanea, di Adriano Palozzi da Consigliere regionale. L'esponente di Forza Italia, da un mese e mezzo agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nell'indagine della procura di Roma sullo stadio della Roma, sarà sostituito, momentaneamente, da Roberta Angelilli, prima dei non eletti nella lista di Forza Italia relativa alla circoscrizione della Provincia di Roma.

L'aula del Consiglio regionale dovrebbe ratificare l'avvicendamento nella seduta in programma martedì prossimo, 7 agosto. Palozzi ricopre l'incarico di vicepresidente del Consiglio, ma in questo caso non c'e' un automatismo rispetto alla sua sostituzione. Lo statuto della Regione Lazio (articolo 20 comma 5) recita: "I componenti l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento". Dalla valutazione della condizione di "grave impedimento" rispetto alla situazione nella quale si trova Palozzi dipenderà la permanenza o meno dell'ex sindaco di Marino sulla poltrona di vicepresidente del Consiglio. A sostituire Palozzi nel suo incarico di vicepresidente del Consiglio regionale sarà Pino Cangemi.

LEGGI ANCHE:

Regione Lazio, indagati a Frosinone 8 dipendenti per peculato e truffa

Roma, Sequestrati beni per 4 milioni dalla Guardia di Finanza