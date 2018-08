Incidente A1 tra Valmontone e Colleferro, auto tampona e si ribalta

Una giornata disgraziata quella di mercoledì 1 agosto per il traffico autostradale che purtroppo ha contato anche due giovani vittime morte nel pomeriggio nel tratto tra Valmontone e San Cesareo. Altro incidente nella corsia opposta,in direzione sud, tra Valmontone e Colleferro, è accaduto intorno alle ore 23. All'altezza del chilometro 581 una Ford Focus con quattro ragazzi a bordo, romani, ha dapprima tamponato una Mercedes A 180, che la precedeva e poi si è ribaltata. Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori ma fortunatamente ha causato solo ferite leggere per tutte le persone coinvolte. Sul posto i Vigili del Fuoco di Colleferro, la Polizia Stradale e il 118 che si è occupato dei feriti. Traffico ancora bloccato per le operazioni di ripristino della carreggiata.

