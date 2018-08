Cervaro, Strappa borsa a signora nella festa del paese, arrestato 31enne

Nella scorsa notte, a Cervaro (Fr), i militari della Stazione di Cassino, collaborati da un agente della Polizia locale di Cervaro e da un gruppo di giovani, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto con strappo, un 31enne del luogo, già censito per reati in materia di stupefacenti.

L'uomo, nel corso di una sagra che si stava svolgendo nella piazza cittadina, strappava dalle mani di una signora residente a San Vittore del Lazio, che si era recata alla sagra unitamente alla sua famiglia, la propria borsa contenente portafogli ed effetti personali, dandosi a precipitosa fuga. Ma le grida di aiuto della malcapitata hanno attirato l’attenzione di un gruppo di giovani che prontamente sono intervenuti bloccandolo.

Sul luogo era presente anche un agente della Polizia Locale di Cervaro che prendeva in consegna il malvivente in attesa dell’arrivo dei militari nel frattempo allertati dai familiari della vittima. La borsa asportata è stata restituita all’avente diritto mentre l’uomo, tratto in arresto, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. (Foto di repertorio)