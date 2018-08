Fara Sabina(Ri), Auto esce di strada sulla Salaria, un morto e un ferito

La strada statale 4 “Via Salaria” è temporaneamente chiusa, a causa di un incidente autonomo, in corrispondenza del km 39,000, in entrambe le direzioni, nel comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.

L’incidente ha coinvolto un solo veicolo che, per cause in corso di accertamento, è sbandato ed uscito fuori strada. L’impatto ha provocato il decesso di una persona e un ferito

Il personale Anas e la Polizia stradale sono intervenuti sul posto per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare in piena sicurezza la transitabilità. Lo comunica l'agenzia di stampa Askanews. (Foto di repertorio)