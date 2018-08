Arriva il Tutor che controlla anche bollo, revisione e assicurazione

Dopo la sospensione scattata a maggio scorso in seguito al contenzioso fra Autostrade per l'Italia e l’azienda Craft, sono stati ripristinati i controlli della velocità media sulle tratte più interessate dalle partenze stagionali. Ma non solo…

Perché come riporta today.it il sistema tutor è stato di fatto potenziato e ora è anche in grado di incrociare in tempo reale una targa coi dati ad essa collegati, come ad esempio quelli riguardanti il bollo auto, l'assicurazione e la revisione del veicolo.

Cosa si rischia? Di iniziare decisamente male la propria vacanza: una volta immortalati dalle telecamere “aguzzine” si può essere fermati e multati durante il viaggio stesso; oltre a ricevere a casa ulteriori contravvenzioni spedite successivamente per posta.

Il nuovo sistema di controllo elettronico è chiamato SICVe-PM ed è stato installato su 22 tratte autostradali a cui, come sottolinea la polizia stradale, se ne aggiungeranno presto delle altre. Le autostrade interessate sono: A1, Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; A10, Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; A14, Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; A1, Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; A1, All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; A1, All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; A16, Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; A30: Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

