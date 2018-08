Frosinone, Piedimonte San Germano: 56enne cade da una trivella e muore

A Piedimonte San Germano, un uomo di 56 anni di Esperia è morto cadendo da una trivella.

Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", l'incidente è avvenuto in un’area privata in cui si stavano svolgendo alcuni lavori per la realizzazione di un pozzo artesiano. L'uomo è precipitato da 2/3 metri e la caduta, purtroppo, gli è stata fatale. Ha infatti urtato contro un pezzo di metallo della trivella. In un primo momento sembrava che non fosse nulla di grave, ma poi l'uomo si è accasciato a terra. E' stato subito portato da un’auto privata all'ospedale Santa di Cassino. Ma nonostante i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo, il 56enne non ce l'ha fatta: è arrivato in ospedale già morto a causa della profonda ferita sulla schiena. Sull'incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

