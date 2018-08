Ariccia, "La Notte di San Lorenzo" con Stefano D'Orazio e Jessica Casula

Il 10 Agosto il cielo è pieno di stelle ad Ariccia con la musica travolgente di Stefano D’ Orazio dei Vernice e Jessica Casula. Nella notte di San Lorenzo si accendono i riflettori su una nuova data del Possibile Tour del duo rock, in scena Al Casalotto (Ariccia). Immersi in un’atmosfera a dir poco magica l’ex frontman dei Vernice, da qualche tempo tornato sul palco più grintoso che mai, e Jessica Casula, voce femminile nel singolo “Scappare Via”, (composto da D’Orazio, Lisi e Battisti e presentato di recente con video ufficiale visibile sul canale youtube torneranno ad emozionare il pubblico presente con i più grandi successi della propria produzione e con le cover degli artisti italiani amati di più da entrambi. Una serata stellare, tutta all’insegna della buona musica, decisa a lasciar spazio ai desideri, come sempre, d’obbligo nella notte delle stelle cadenti.

“Siamo molto felici – dichiarano – di poter vivere con il nostro pubblico questa notte così particolare. Pensare poi che anche uno di loro possa vedere esaudito un desiderio espresso con noi, ci rende felici il doppio. Il nostro sogno? Continuare ad avere l’affetto del nostro pubblico e non smettere mai di suonare per loro”.