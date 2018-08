Terracina: Arrestato imprenditore 41enne, sfruttava braccianti agricoli

La Polizia di Stato - Questura di Latina prosegue nell’attività di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori agricoli attraverso la lotta al caporalato ed allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Nella giornata di ieri, venerdì 10 Agosto, gli agenti del Commissariato di Terracina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un imprenditore agricolo terracinese 41enne titolare di una Ditta individuale, per i reati di sfruttamento del lavoro avendo impiegato manodopera in condizioni degradanti e in stato di bisogno.

Nell’ambito della stessa operazione di polizia sono state denunciate in stato di libertà due persone, un 28enne e un 58enne, entrambi di origini indiane, per avere agito in concorso con l’imprenditore agricolo svolgendo incarichi di sorveglianza e controllo delle persone sfruttate.

Dopo giorni di appostamenti, durante i quali gli Agenti della Squadra Anticrimine avevano documentato le attività lavorative all’interno dell’Azienda, nella giornata di ieri, è stata circondata l’area ed ha avuto luogo il blitz.

Alcuni Agenti, con indosso indumenti da bracciante agricolo, hanno proceduto a piedi all’interno dell’appezzamento di terra sino a giungere ad una distanza minima che ha consentito di scorgere i veri braccianti agricoli privi di qualsiasi dispositivo di sicurezza, anche minimo, tant’è che alcuni di essi erano completamente scalzi e doloranti sulla terra cocente.

I braccianti agricoli, tutti stranieri e di origine indiana, sono risultati per la maggior parte clandestini sul territorio nazionale.

Sul posto era presente anche l’imprenditore, che risiede all’interno di una lussuosa villa sede dell’Azienda stessa.

Sono stati inoltre individuati altri due soggetti che si trovavano nell’area interessata dal raccolto. Gli stessi, come appurato dalle indagini, svolgevano funzioni di controllo e sorveglianza dei braccianti sfruttati.

La copiosa documentazione acquisita e le risultanze delle indagini evidenziavano che i braccianti agricoli erano sottoposti alla reiterata violazione dell’orario di lavoro, dei riposi, delle ferie e dei congedi per malattia. Gli stessi percepivano una retribuzione non conforme che nella migliore delle ipotesi è risultata più che dimezzata. L’unico dei braccianti, dotato di un contratto di lavoro, percepiva in busta paga meno di un terzo di quanto effettivamente avesse lavorato.

Gli stessi inoltre erano costretti a lavorare oltre 12 ore al giorno, ciascun giorno della settimana, senza fruire di alcuna giornata di riposo o festiva, tantomeno di congedi per malattia. La paga oraria era di 4 euro per ogni ora di lavoro senza alcuna maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi.

All’interno dell’Azienda gli Agenti hanno documentato la totale assenza dei dispositivi a tutela della normativa di sicurezza e dell’igiene.

I braccianti agricoli erano costretti a mangiare un fugace pasto all’interno di una stalla/mangiatoia ove si trovavano accatastati agenti chimici e fitosanitari.

Ad esito delle operazioni l’imprenditore responsabile dell'azienda è stato tratto in arresto nella flagranza dei gravi reati e ristretto, a disposizione dell’A.G., in regime di arresti domiciliari.