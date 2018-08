Sicurezza, Conapo: Bene assunzioni Vigili del Fuoco ma non bastano

"Dopo le notizie di un possibile rinvio delle assunzioni al 2019 è dilagato il panico tra chi è in attesa di essere assunto nei vigili del fuoco. Come sindacato siamo stati subissati di telefonate da parte degli idonei del concorso pubblico a 814 posti, in attesa da dieci anni di essere assunti i quali hanno temuto di vedere sfumare per sempre l'assunzione avendo la loro graduatoria scadenza a fine 2018.

Per questo motivo abbiamo chiesto chiarezza urgente al governo che, dobbiamo riconoscere, ha risposto a tempo di record e nel senso che auspicavamo: le assunzioni, anche nei pompieri, ci saranno nei numeri e nei tempi stabiliti". Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo nel ringraziare "il ministro Salvini e lo staff del Viminale per aver fatto tirare un sospiro di sollievo a chi da anni attende di essere assunto".

"In attesa dei fatti, però - avverte il segretario generale del Conapo - continuiamo a sollecitare il Governo gialloverde a non fermarsi qui ma a fare il possibile per incrementare quei numeri che già dalla legge finanziaria precedente noi del Conapo abbiamo giudicato insufficienti in quanto prevedono solo 1.300 assunzioni straordinarie spalmate sui prossimi 5 anni, quando invece lo stesso ministro Salvini ha riconosciuto pubblicamente che in realtà ne mancano 5000 di vigili del fuoco, e subito. Il nostro dovere di sindacalisti è anche quello di ricordarlo", spiega Brizzi. (Com/Dire)