Roma, Ponte Magliana, Pd: M5s convochi Consiglio Comunale Straordinario

"La tragedia di Genova ha imposto a chiunque abbia a cuore la sicurezza dei cittadini di interrogarsi circa lo stato di salute delle principali infrastrutture viarie in tutta Italia compresa la nostra città. Di fronte agli allarmi lanciati in queste ore da fonti qualificate circa la situazione precaria di alcuni ponti e viadotti come quello della Magliana a Roma (allarmi che richiedono chiarimenti e interventi immediati da parte di tutte le Istituzioni) stupisce il silenzio della sindaca Virginia Raggi". Lo dichiara in una nota il Partito Democratico di Roma.

"Al Movimento 5 Stelle che governa Roma chiediamo che sia convocato al più presto un Consiglio comunale straordinario per fare piena luce sulle effettive condizioni di tutte le arterie, ponti, viadotti, sopraelevate costruiti a Roma dagli anni '50 in poi. Chiediamo inoltre che, all'esito delle verifiche, si proceda nel minor tempo possibile all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari (comprese chiusura, abbattimento e ricostruzione) per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini", conclude la nota. (Com/Uct/Dire)